- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 Fournisseur de signaux professionnels US30 | Stratégie sans martingale ni grille
Investissez sur l' indice Dow Jones (US30) grâce à une stratégie de trading professionnelle et à risque maîtrisé, conçue pour une performance constante sur le long terme. Ce signal repose sur une approche 100 % sans martingale ni grille , ce qui le rend plus sûr que les systèmes de moyenne à risque élevé.
Je privilégie des entrées précises, une gestion rigoureuse des risques et une exécution disciplinée des transactions , en évitant les méthodes de récupération dangereuses comme la martingale ou le trading en grille. Cette stratégie est optimisée pour une croissance stable et une maîtrise des pertes , et convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés.
📌 Courtier recommandé : Grand Capital (meilleures performances et exécution)
📌 Instrument : US30 (Indice Dow Jones)
📌 Type de stratégie : Entièrement automatisée + Gestion des risques
📌 Style de risque : Conservateur à modéré
💡 Bonus pour les abonnés :
Les abonnés peuvent me contacter directement pour accéder à mon EA exclusif US30 à un prix RÉDUIT , disponible uniquement pour les abonnés à mon service de suivi.
Si vous recherchez un système de trading transparent, discipliné et sans risque de jeu , ce signal est fait pour vous.
📈 Suivez le signal. Investissez intelligemment. Évitez les risques liés à la martingale.
USD
USD
USD