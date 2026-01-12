SignauxSections
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
7 (77.77%)
Perte trades:
2 (22.22%)
Meilleure transaction:
5.00 USD
Pire transaction:
-34.03 USD
Bénéfice brut:
15.35 USD (4 191 pips)
Perte brute:
-61.77 USD (22 195 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (15.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Activité de trading:
3.42%
Charge de dépôt maximale:
53.77%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
8 (88.89%)
Courts trades:
1 (11.11%)
Facteur de profit:
0.25
Rendement attendu:
-5.16 USD
Bénéfice moyen:
2.19 USD
Perte moyenne:
-30.89 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-61.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.77 USD (2)
Croissance mensuelle:
-15.02%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.77 USD
Maximal:
61.77 USD (19.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.99% (61.77 USD)
Par fonds propres:
9.00% (24.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.00 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +15.35 USD
Perte consécutive maximale: -61.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 plus...
🔥 Fournisseur de signaux professionnels US30 | Stratégie sans martingale ni grille

Investissez sur l' indice Dow Jones (US30) grâce à une stratégie de trading professionnelle et à risque maîtrisé, conçue pour une performance constante sur le long terme. Ce signal repose sur une approche 100 % sans martingale ni grille , ce qui le rend plus sûr que les systèmes de moyenne à risque élevé.

Je privilégie des entrées précises, une gestion rigoureuse des risques et une exécution disciplinée des transactions , en évitant les méthodes de récupération dangereuses comme la martingale ou le trading en grille. Cette stratégie est optimisée pour une croissance stable et une maîtrise des pertes , et convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés.

📌 Courtier recommandé : Grand Capital (meilleures performances et exécution)
📌 Instrument : US30 (Indice Dow Jones)
📌 Type de stratégie : Entièrement automatisée + Gestion des risques
📌 Style de risque : Conservateur à modéré

💡 Bonus pour les abonnés :
Les abonnés peuvent me contacter directement pour accéder à mon EA exclusif US30 à un prix RÉDUIT , disponible uniquement pour les abonnés à mon service de suivi.

Si vous recherchez un système de trading transparent, discipliné et sans risque de jeu , ce signal est fait pour vous.

📈 Suivez le signal. Investissez intelligemment. Évitez les risques liés à la martingale.


Aucun avis
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
