Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 리뷰
1
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-34.03 USD
총 수익:
15.35 USD (4 191 pips)
총 손실:
-61.77 USD (22 195 pips)
연속 최대 이익:
7 (15.35 USD)
연속 최대 이익:
15.35 USD (7)
샤프 비율:
-0.35
거래 활동:
3.42%
최대 입금량:
53.77%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.75
롱(주식매수):
8 (88.89%)
숏(주식차입매도):
1 (11.11%)
수익 요인:
0.25
기대수익:
-5.16 USD
평균 이익:
2.19 USD
평균 손실:
-30.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-61.77 USD)
연속 최대 손실:
-61.77 USD (2)
월별 성장률:
-15.02%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.77 USD
최대한의:
61.77 USD (19.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.99% (61.77 USD)
자본금별:
9.00% (24.74 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.35 USD
연속 최대 손실: -61.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 더...
🔥 US30 전문 신호 제공업체 | 비마틴게일 전략 | 비그리드 전략

장기적인 안정성을 위해 설계된 전문적이고 위험 관리가 철저한 거래 전략 으로 미국 다우존스 지수(US30)를 거래하세요. 이 신호는 마틴게일 및 그리드 전략을 100% 사용하지 않는 접근 방식을 기반으로 하므로 고위험 평균화 시스템보다 안전합니다.

저는 정확한 진입, 엄격한 위험 관리, 그리고 규율 있는 거래 실행 에 집중하며, 마틴게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 회복 전략은 지양합니다. 이 전략은 안정적인 성장과 손실 최소화 에 최적화되어 있어 초보 트레이더와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.

📌 추천 브로커: 그랜드캐피탈 (최고의 실적 및 실행력)
📌 금융 상품: US30 (다우존스 지수)
📌 전략 유형: 완전 자동화 + 위험 관리
📌 위험 감수 스타일: 보수적 ~ 중도적

💡 구독자 특별 혜택:
구독자 여러분은 저에게 직접 연락하여 신호 팔로워에게만 제공되는 특별 할인가로 US30 EA를 이용하실 수 있습니다.

투명하고, 체계적이며, 도박과 무관한 거래 시스템을 찾고 있다면, 이 신호가 바로 당신을 위한 것입니다.

📈 신호를 따르세요. 현명하게 거래하세요. 마틴게일 전략의 위험을 피하세요.


리뷰 없음
