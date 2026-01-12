- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
5.00 USD
최악의 거래:
-34.03 USD
총 수익:
15.35 USD (4 191 pips)
총 손실:
-61.77 USD (22 195 pips)
연속 최대 이익:
7 (15.35 USD)
연속 최대 이익:
15.35 USD (7)
샤프 비율:
-0.35
거래 활동:
3.42%
최대 입금량:
53.77%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.75
롱(주식매수):
8 (88.89%)
숏(주식차입매도):
1 (11.11%)
수익 요인:
0.25
기대수익:
-5.16 USD
평균 이익:
2.19 USD
평균 손실:
-30.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-61.77 USD)
연속 최대 손실:
-61.77 USD (2)
월별 성장률:
-15.02%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.77 USD
최대한의:
61.77 USD (19.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.99% (61.77 USD)
자본금별:
9.00% (24.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.00 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.35 USD
연속 최대 손실: -61.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 US30 전문 신호 제공업체 | 비마틴게일 전략 | 비그리드 전략
장기적인 안정성을 위해 설계된 전문적이고 위험 관리가 철저한 거래 전략 으로 미국 다우존스 지수(US30)를 거래하세요. 이 신호는 마틴게일 및 그리드 전략을 100% 사용하지 않는 접근 방식을 기반으로 하므로 고위험 평균화 시스템보다 안전합니다.
저는 정확한 진입, 엄격한 위험 관리, 그리고 규율 있는 거래 실행 에 집중하며, 마틴게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 회복 전략은 지양합니다. 이 전략은 안정적인 성장과 손실 최소화 에 최적화되어 있어 초보 트레이더와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.
📌 추천 브로커: 그랜드캐피탈 (최고의 실적 및 실행력)
📌 금융 상품: US30 (다우존스 지수)
📌 전략 유형: 완전 자동화 + 위험 관리
📌 위험 감수 스타일: 보수적 ~ 중도적
💡 구독자 특별 혜택:
구독자 여러분은 저에게 직접 연락하여 신호 팔로워에게만 제공되는 특별 할인가로 US30 EA를 이용하실 수 있습니다.
투명하고, 체계적이며, 도박과 무관한 거래 시스템을 찾고 있다면, 이 신호가 바로 당신을 위한 것입니다.
📈 신호를 따르세요. 현명하게 거래하세요. 마틴게일 전략의 위험을 피하세요.
