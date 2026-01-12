SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GenisysX Phoenix AI
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
5.00 USD
Schlechtester Trade:
-34.03 USD
Bruttoprofit:
15.35 USD (4 191 pips)
Bruttoverlust:
-61.77 USD (22 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (15.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.35 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.35
Trading-Aktivität:
3.42%
Max deposit load:
53.77%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
8 (88.89%)
Short-Positionen:
1 (11.11%)
Profit-Faktor:
0.25
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-61.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-15.02%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.77 USD
Maximaler:
61.77 USD (19.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.99% (61.77 USD)
Kapital:
9.00% (24.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.00 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
noch 48 ...
🔥 US30 Professioneller Signalanbieter | Nicht-Martingale | Nicht-Grid-Strategie

Handeln Sie den US30 (Dow Jones) mit einer professionellen, risikokontrollierten Handelsstrategie, die auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Dieses Signal basiert zu 100 % auf einem Ansatz ohne Martingale- oder Grid-Strategie und ist daher sicherer als risikoreiche Durchschnittsbildungssysteme.

Ich konzentriere mich auf präzise Einstiege, striktes Risikomanagement und disziplinierte Handelsausführung und vermeide riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading. Die Strategie ist auf stabiles Wachstum und Drawdown-Kontrolle optimiert und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

📌 Empfohlener Broker: Grand Capital (beste Performance und Ausführung)
📌 Instrument: US30 (Dow Jones Index)
📌 Strategietyp: Vollautomatisiert + Risikomanagement
📌 Risikostil: Konservativ bis Moderat

💡 Bonus für Abonnenten:
Abonnenten können sich direkt mit mir in Verbindung setzen , um Zugang zu meinem exklusiven US30 EA zu einem reduzierten Preis zu erhalten, der nur für Signal-Follower verfügbar ist.

Wenn Sie ein transparentes, diszipliniertes und risikofreies Handelssystem suchen, ist dieses Signal genau das Richtige für Sie.

📈 Folgen Sie dem Signal. Handeln Sie klug. Vermeiden Sie Martingale-Risiken.


Keine Bewertungen
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
