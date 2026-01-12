- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 US30 Professioneller Signalanbieter | Nicht-Martingale | Nicht-Grid-Strategie
Handeln Sie den US30 (Dow Jones) mit einer professionellen, risikokontrollierten Handelsstrategie, die auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Dieses Signal basiert zu 100 % auf einem Ansatz ohne Martingale- oder Grid-Strategie und ist daher sicherer als risikoreiche Durchschnittsbildungssysteme.
Ich konzentriere mich auf präzise Einstiege, striktes Risikomanagement und disziplinierte Handelsausführung und vermeide riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading. Die Strategie ist auf stabiles Wachstum und Drawdown-Kontrolle optimiert und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.
📌 Empfohlener Broker: Grand Capital (beste Performance und Ausführung)
📌 Instrument: US30 (Dow Jones Index)
📌 Strategietyp: Vollautomatisiert + Risikomanagement
📌 Risikostil: Konservativ bis Moderat
💡 Bonus für Abonnenten:
Abonnenten können sich direkt mit mir in Verbindung setzen , um Zugang zu meinem exklusiven US30 EA zu einem reduzierten Preis zu erhalten, der nur für Signal-Follower verfügbar ist.
Wenn Sie ein transparentes, diszipliniertes und risikofreies Handelssystem suchen, ist dieses Signal genau das Richtige für Sie.
📈 Folgen Sie dem Signal. Handeln Sie klug. Vermeiden Sie Martingale-Risiken.
USD
USD
USD