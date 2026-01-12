- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
19 (61.29%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (38.71%)
En iyi işlem:
396.05 CHF
En kötü işlem:
-142.48 CHF
Brüt kâr:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Brüt zarar:
-849.89 CHF (16 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (594.98 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
594.98 CHF (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.54%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
23 (74.19%)
Satış işlemleri:
8 (25.81%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
20.14 CHF
Ortalama kâr:
77.58 CHF
Ortalama zarar:
-70.82 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-213.43 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-213.43 CHF (4)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.72 CHF
Maksimum:
268.12 CHF (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (264.10 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|3
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-70
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|-736
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +396.05 CHF
En kötü işlem: -142 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +594.98 CHF
Maksimum ardışık zarar: -213.43 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
