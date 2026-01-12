СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ride The Bull
Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
19 (63.33%)
Убыточных трейдов:
11 (36.67%)
Лучший трейд:
396.05 CHF
Худший трейд:
-142.48 CHF
Общая прибыль:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Общий убыток:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (594.98 CHF)
Макс. прибыль в серии:
594.98 CHF (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.54%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
23 (76.67%)
Коротких трейдов:
7 (23.33%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
22.96 CHF
Средняя прибыль:
77.58 CHF
Средний убыток:
-71.39 CHF
Макс. серия проигрышей:
4 (-213.43 CHF)
Макс. убыток в серии:
-213.43 CHF (4)
Прирост в месяц:
2.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.72 CHF
Максимальная:
213.43 CHF (0.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (213.43 CHF)
По эквити:
0.00% (0.00 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 2
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -2
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 44
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +396.05 CHF
Худший трейд: -142 CHF
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +594.98 CHF
Макс. убыток в серии: -213.43 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Нет отзывов
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
