Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
19 (63.33%)
Убыточных трейдов:
11 (36.67%)
Лучший трейд:
396.05 CHF
Худший трейд:
-142.48 CHF
Общая прибыль:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Общий убыток:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (594.98 CHF)
Макс. прибыль в серии:
594.98 CHF (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.54%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
23 (76.67%)
Коротких трейдов:
7 (23.33%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
22.96 CHF
Средняя прибыль:
77.58 CHF
Средний убыток:
-71.39 CHF
Макс. серия проигрышей:
4 (-213.43 CHF)
Макс. убыток в серии:
-213.43 CHF (4)
Прирост в месяц:
2.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.72 CHF
Максимальная:
213.43 CHF (0.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.88% (213.43 CHF)
По эквити:
0.00% (0.00 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|2
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-2
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|44
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Нет отзывов
