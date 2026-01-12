SignauxSections
Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
19 (61.29%)
Perte trades:
12 (38.71%)
Meilleure transaction:
396.05 CHF
Pire transaction:
-142.48 CHF
Bénéfice brut:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Perte brute:
-849.89 CHF (16 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (594.98 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
594.98 CHF (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.54%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
23 (74.19%)
Courts trades:
8 (25.81%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
20.14 CHF
Bénéfice moyen:
77.58 CHF
Perte moyenne:
-70.82 CHF
Pertes consécutives maximales:
4 (-213.43 CHF)
Perte consécutive maximale:
-213.43 CHF (4)
Croissance mensuelle:
2.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.72 CHF
Maximal:
268.12 CHF (1.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.06% (264.10 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 3
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -70
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 -736
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +396.05 CHF
Pire transaction: -142 CHF
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +594.98 CHF
Perte consécutive maximale: -213.43 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Aucun avis
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ride The Bull
30 USD par mois
3%
0
0
USD
25K
CHF
1
100%
31
61%
100%
1.73
20.14
CHF
1%
1:500
Copier

