シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ride The Bull
Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
19 (63.33%)
損失トレード:
11 (36.67%)
ベストトレード:
396.05 CHF
最悪のトレード:
-142.48 CHF
総利益:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
総損失:
-785.32 CHF (15 466 pips)
最大連続の勝ち:
6 (594.98 CHF)
最大連続利益:
594.98 CHF (6)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.54%
最近のトレード:
27 分前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.23
長いトレード:
23 (76.67%)
短いトレード:
7 (23.33%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
22.96 CHF
平均利益:
77.58 CHF
平均損失:
-71.39 CHF
最大連続の負け:
4 (-213.43 CHF)
最大連続損失:
-213.43 CHF (4)
月間成長:
2.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.72 CHF
最大の:
213.43 CHF (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (213.43 CHF)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 2
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -2
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 44
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +396.05 CHF
最悪のトレード: -142 CHF
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +594.98 CHF
最大連続損失: -213.43 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
レビューなし
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
