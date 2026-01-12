- 成長
トレード:
30
利益トレード:
19 (63.33%)
損失トレード:
11 (36.67%)
ベストトレード:
396.05 CHF
最悪のトレード:
-142.48 CHF
総利益:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
総損失:
-785.32 CHF (15 466 pips)
最大連続の勝ち:
6 (594.98 CHF)
最大連続利益:
594.98 CHF (6)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.54%
最近のトレード:
27 分前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.23
長いトレード:
23 (76.67%)
短いトレード:
7 (23.33%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
22.96 CHF
平均利益:
77.58 CHF
平均損失:
-71.39 CHF
最大連続の負け:
4 (-213.43 CHF)
最大連続損失:
-213.43 CHF (4)
月間成長:
2.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.72 CHF
最大の:
213.43 CHF (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.88% (213.43 CHF)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|2
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-2
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|44
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +396.05 CHF
最悪のトレード: -142 CHF
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +594.98 CHF
最大連続損失: -213.43 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
