Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
396.05 CHF
Worst Trade:
-142.48 CHF
Profitto lordo:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Perdita lorda:
-849.89 CHF (16 246 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (594.98 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
594.98 CHF (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
20.14 CHF
Profitto medio:
77.58 CHF
Perdita media:
-70.82 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-213.43 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-213.43 CHF (4)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.72 CHF
Massimale:
268.12 CHF (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (264.10 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 3
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -70
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 -736
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +396.05 CHF
Worst Trade: -142 CHF
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +594.98 CHF
Massima perdita consecutiva: -213.43 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Non ci sono recensioni
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
