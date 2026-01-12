- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
19 (61.29%)
Loss Trade:
12 (38.71%)
Best Trade:
396.05 CHF
Worst Trade:
-142.48 CHF
Profitto lordo:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Perdita lorda:
-849.89 CHF (16 246 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (594.98 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
594.98 CHF (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
20.14 CHF
Profitto medio:
77.58 CHF
Perdita media:
-70.82 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-213.43 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-213.43 CHF (4)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.72 CHF
Massimale:
268.12 CHF (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (264.10 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|3
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-70
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|-736
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +396.05 CHF
Worst Trade: -142 CHF
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +594.98 CHF
Massima perdita consecutiva: -213.43 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
25K
CHF
CHF
1
100%
31
61%
100%
1.73
20.14
CHF
CHF
1%
1:500