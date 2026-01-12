- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
19 (59.37%)
Transacciones Irrentables:
13 (40.63%)
Mejor transacción:
396.05 CHF
Peor transacción:
-142.48 CHF
Beneficio Bruto:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Pérdidas Brutas:
-884.25 CHF (18 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (594.98 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
594.98 CHF (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.54%
Último trade:
36 minutos
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
24 (75.00%)
Transacciones Cortas:
8 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
18.43 CHF
Beneficio medio:
77.58 CHF
Pérdidas medias:
-68.02 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-213.43 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.39 CHF (3)
Crecimiento al mes:
2.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.72 CHF
Máxima:
302.48 CHF (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.22% (302.48 CHF)
De fondos:
0.00% (0.00 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|3
|NATGAS
|1
|UT100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-70
|NATGAS
|7
|UT100
|-40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|-736
|NATGAS
|5.1K
|UT100
|-2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +396.05 CHF
Peor transacción: -142 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +594.98 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -213.43 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
25K
CHF
CHF
1
100%
32
59%
100%
1.66
18.43
CHF
CHF
1%
1:500