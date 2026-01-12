SinaisSeções
Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
19 (63.33%)
Negociações com perda:
11 (36.67%)
Melhor negociação:
396.05 CHF
Pior negociação:
-142.48 CHF
Lucro bruto:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Perda bruta:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (594.98 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
594.98 CHF (6)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.54%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.23
Negociações longas:
23 (76.67%)
Negociações curtas:
7 (23.33%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
22.96 CHF
Lucro médio:
77.58 CHF
Perda média:
-71.39 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-213.43 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-213.43 CHF (4)
Crescimento mensal:
2.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.72 CHF
Máximo:
213.43 CHF (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (213.43 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 2
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -2
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 44
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +396.05 CHF
Pior negociação: -142 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +594.98 CHF
Máxima perda consecutiva: -213.43 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Sem comentários
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
