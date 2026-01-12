- Crescimento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
19 (63.33%)
Negociações com perda:
11 (36.67%)
Melhor negociação:
396.05 CHF
Pior negociação:
-142.48 CHF
Lucro bruto:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Perda bruta:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (594.98 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
594.98 CHF (6)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.54%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.23
Negociações longas:
23 (76.67%)
Negociações curtas:
7 (23.33%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
22.96 CHF
Lucro médio:
77.58 CHF
Perda média:
-71.39 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-213.43 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-213.43 CHF (4)
Crescimento mensal:
2.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.72 CHF
Máximo:
213.43 CHF (0.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.88% (213.43 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|2
|NATGAS
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-2
|NATGAS
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|44
|NATGAS
|5.1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +396.05 CHF
Pior negociação: -142 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +594.98 CHF
Máxima perda consecutiva: -213.43 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
