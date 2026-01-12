- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
19 (63.33%)
亏损交易:
11 (36.67%)
最好交易:
396.05 CHF
最差交易:
-142.48 CHF
毛利:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
毛利亏损:
-785.32 CHF (15 466 pips)
最大连续赢利:
6 (594.98 CHF)
最大连续盈利:
594.98 CHF (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.54%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.23
长期交易:
23 (76.67%)
短期交易:
7 (23.33%)
利润因子:
1.88
预期回报:
22.96 CHF
平均利润:
77.58 CHF
平均损失:
-71.39 CHF
最大连续失误:
4 (-213.43 CHF)
最大连续亏损:
-213.43 CHF (4)
每月增长:
2.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.72 CHF
最大值:
213.43 CHF (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (213.43 CHF)
净值:
0.00% (0.00 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|2
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-2
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|44
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +396.05 CHF
最差交易: -142 CHF
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +594.98 CHF
最大连续亏损: -213.43 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
