Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
30
盈利交易:
19 (63.33%)
亏损交易:
11 (36.67%)
最好交易:
396.05 CHF
最差交易:
-142.48 CHF
毛利:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
毛利亏损:
-785.32 CHF (15 466 pips)
最大连续赢利:
6 (594.98 CHF)
最大连续盈利:
594.98 CHF (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.54%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.23
长期交易:
23 (76.67%)
短期交易:
7 (23.33%)
利润因子:
1.88
预期回报:
22.96 CHF
平均利润:
77.58 CHF
平均损失:
-71.39 CHF
最大连续失误:
4 (-213.43 CHF)
最大连续亏损:
-213.43 CHF (4)
每月增长:
2.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.72 CHF
最大值:
213.43 CHF (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.88% (213.43 CHF)
净值:
0.00% (0.00 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 2
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -2
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 44
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +396.05 CHF
最差交易: -142 CHF
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +594.98 CHF
最大连续亏损: -213.43 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
没有评论
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
