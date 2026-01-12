SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ride The Bull
Adrian Patrick Roth

Ride The Bull

Adrian Patrick Roth
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 3%
MEXAtlantic-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
19 (63.33%)
Verlusttrades:
11 (36.67%)
Bester Trade:
396.05 CHF
Schlechtester Trade:
-142.48 CHF
Bruttoprofit:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Bruttoverlust:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (594.98 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
594.98 CHF (6)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.54%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.23
Long-Positionen:
23 (76.67%)
Short-Positionen:
7 (23.33%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
22.96 CHF
Durchschnittlicher Profit:
77.58 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-71.39 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-213.43 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.43 CHF (4)
Wachstum pro Monat :
2.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.72 CHF
Maximaler:
213.43 CHF (0.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.88% (213.43 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.. 21
XAGUSD.. 6
US500 2
NATGAS 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.. 705
XAGUSD.. 10
US500 -2
NATGAS 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.. 8.5K
XAGUSD.. 254
US500 44
NATGAS 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +396.05 CHF
Schlechtester Trade: -142 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +594.98 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -213.43 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MEXAtlantic-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Experienced. Disciplined. Real.

This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.

Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.

🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000

If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
Keine Bewertungen
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ride The Bull
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
25K
CHF
1
100%
30
63%
100%
1.87
22.96
CHF
1%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.