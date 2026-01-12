- Wachstum
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
19 (63.33%)
Verlusttrades:
11 (36.67%)
Bester Trade:
396.05 CHF
Schlechtester Trade:
-142.48 CHF
Bruttoprofit:
1 474.09 CHF (29 366 pips)
Bruttoverlust:
-785.32 CHF (15 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (594.98 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
594.98 CHF (6)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.54%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.23
Long-Positionen:
23 (76.67%)
Short-Positionen:
7 (23.33%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
22.96 CHF
Durchschnittlicher Profit:
77.58 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-71.39 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-213.43 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.43 CHF (4)
Wachstum pro Monat :
2.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.72 CHF
Maximaler:
213.43 CHF (0.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.88% (213.43 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|21
|XAGUSD..
|6
|US500
|2
|NATGAS
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD..
|705
|XAGUSD..
|10
|US500
|-2
|NATGAS
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD..
|8.5K
|XAGUSD..
|254
|US500
|44
|NATGAS
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +396.05 CHF
Schlechtester Trade: -142 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +594.98 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -213.43 CHF
Experienced. Disciplined. Real.
This signal is managed manually by a professional trader with over a decade of market experience. No grid systems, no martingale, no flashy marketing. Just solid, transparent trading with risk control at the core.
Every trade is protected by a clearly defined stop-loss. The goal is not to win every trade, but to grow capital steadily while strictly avoiding large drawdowns or account blowups.
🔒 Capital protection through SLs on every trade
📈 Long-term growth mindset: no hype, no gambling
🧠 100% manually traded, no black-box systems
💵 Recommended minimum balance: $1,000
If you’re looking for a serious, no-nonsense signal with controlled risk and sustainable returns, you’re in the right place.
