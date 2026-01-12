SinyallerBölümler
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
56 (49.55%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (50.44%)
En iyi işlem:
1 228.76 USD
En kötü işlem:
-1 391.84 USD
Brüt kâr:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Brüt zarar:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4 562.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 562.27 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
85 (75.22%)
Satış işlemleri:
28 (24.78%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-47.24 USD
Ortalama kâr:
240.55 USD
Ortalama zarar:
-329.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 102.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 376.11 USD (5)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 893.45 USD
Maksimum:
10 048.67 USD (5.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 228.76 USD
En kötü işlem: -1 392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 562.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 102.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
