Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
56 (49.55%)
Loss Trade:
57 (50.44%)
Best Trade:
1 228.76 USD
Worst Trade:
-1 391.84 USD
Profitto lordo:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Perdita lorda:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4 562.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 562.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
85 (75.22%)
Short Trade:
28 (24.78%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-47.24 USD
Profitto medio:
240.55 USD
Perdita media:
-329.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 102.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 376.11 USD (5)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 893.45 USD
Massimale:
10 048.67 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 228.76 USD
Worst Trade: -1 392 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 562.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 102.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
