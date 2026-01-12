- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
56 (49.55%)
Loss Trade:
57 (50.44%)
Best Trade:
1 228.76 USD
Worst Trade:
-1 391.84 USD
Profitto lordo:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Perdita lorda:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4 562.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 562.27 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
85 (75.22%)
Short Trade:
28 (24.78%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-47.24 USD
Profitto medio:
240.55 USD
Perdita media:
-329.98 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 102.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 376.11 USD (5)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 893.45 USD
Massimale:
10 048.67 USD (5.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 228.76 USD
Worst Trade: -1 392 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 562.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 102.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni