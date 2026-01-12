SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prop firm 200k
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
113
Gewinntrades:
56 (49.55%)
Verlusttrades:
57 (50.44%)
Bester Trade:
1 228.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 391.84 USD
Bruttoprofit:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Bruttoverlust:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (4 562.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 562.27 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
85 (75.22%)
Short-Positionen:
28 (24.78%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-47.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
240.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-329.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 102.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 376.11 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 893.45 USD
Maximaler:
10 048.67 USD (5.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 228.76 USD
Schlechtester Trade: -1 392 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 562.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 102.08 USD

Keine Bewertungen
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
