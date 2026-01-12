- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
113
Gewinntrades:
56 (49.55%)
Verlusttrades:
57 (50.44%)
Bester Trade:
1 228.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 391.84 USD
Bruttoprofit:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Bruttoverlust:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (4 562.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 562.27 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
85 (75.22%)
Short-Positionen:
28 (24.78%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-47.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
240.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-329.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 102.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 376.11 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 893.45 USD
Maximaler:
10 048.67 USD (5.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 228.76 USD
Schlechtester Trade: -1 392 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 562.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 102.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen