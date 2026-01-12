シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prop firm 200k
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
56 (49.55%)
損失トレード:
57 (50.44%)
ベストトレード:
1 228.76 USD
最悪のトレード:
-1 391.84 USD
総利益:
13 470.57 USD (42 190 pips)
総損失:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
最大連続の勝ち:
13 (4 562.27 USD)
最大連続利益:
4 562.27 USD (13)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
85 (75.22%)
短いトレード:
28 (24.78%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-47.24 USD
平均利益:
240.55 USD
平均損失:
-329.98 USD
最大連続の負け:
6 (-3 102.08 USD)
最大連続損失:
-4 376.11 USD (5)
月間成長:
1.51%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 893.45 USD
最大の:
10 048.67 USD (5.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 228.76 USD
最悪のトレード: -1 392 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 562.27 USD
最大連続損失: -3 102.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録