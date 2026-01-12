- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
56 (49.55%)
損失トレード:
57 (50.44%)
ベストトレード:
1 228.76 USD
最悪のトレード:
-1 391.84 USD
総利益:
13 470.57 USD (42 190 pips)
総損失:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
最大連続の勝ち:
13 (4 562.27 USD)
最大連続利益:
4 562.27 USD (13)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
85 (75.22%)
短いトレード:
28 (24.78%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-47.24 USD
平均利益:
240.55 USD
平均損失:
-329.98 USD
最大連続の負け:
6 (-3 102.08 USD)
最大連続損失:
-4 376.11 USD (5)
月間成長:
1.51%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 893.45 USD
最大の:
10 048.67 USD (5.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
