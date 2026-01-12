- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
56 (49.55%)
亏损交易:
57 (50.44%)
最好交易:
1 228.76 USD
最差交易:
-1 391.84 USD
毛利:
13 470.57 USD (42 190 pips)
毛利亏损:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
最大连续赢利:
13 (4 562.27 USD)
最大连续盈利:
4 562.27 USD (13)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.53
长期交易:
85 (75.22%)
短期交易:
28 (24.78%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-47.24 USD
平均利润:
240.55 USD
平均损失:
-329.98 USD
最大连续失误:
6 (-3 102.08 USD)
最大连续亏损:
-4 376.11 USD (5)
每月增长:
1.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 893.45 USD
最大值:
10 048.67 USD (5.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 228.76 USD
最差交易: -1 392 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 562.27 USD
最大连续亏损: -3 102.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论