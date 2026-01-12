- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
56 (49.55%)
Transacciones Irrentables:
57 (50.44%)
Mejor transacción:
1 228.76 USD
Peor transacción:
-1 391.84 USD
Beneficio Bruto:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (4 562.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 562.27 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
85 (75.22%)
Transacciones Cortas:
28 (24.78%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-47.24 USD
Beneficio medio:
240.55 USD
Pérdidas medias:
-329.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3 102.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 376.11 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.51%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 893.45 USD
Máxima:
10 048.67 USD (5.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
