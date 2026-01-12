- 자본
트레이드:
113
이익 거래:
56 (49.55%)
손실 거래:
57 (50.44%)
최고의 거래:
1 228.76 USD
최악의 거래:
-1 391.84 USD
총 수익:
13 470.57 USD (42 190 pips)
총 손실:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
연속 최대 이익:
13 (4 562.27 USD)
연속 최대 이익:
4 562.27 USD (13)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.53
롱(주식매수):
85 (75.22%)
숏(주식차입매도):
28 (24.78%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-47.24 USD
평균 이익:
240.55 USD
평균 손실:
-329.98 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 102.08 USD)
연속 최대 손실:
-4 376.11 USD (5)
월별 성장률:
1.51%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 893.45 USD
최대한의:
10 048.67 USD (5.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
