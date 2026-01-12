시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Prop firm 200k
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 리뷰
9
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
113
이익 거래:
56 (49.55%)
손실 거래:
57 (50.44%)
최고의 거래:
1 228.76 USD
최악의 거래:
-1 391.84 USD
총 수익:
13 470.57 USD (42 190 pips)
총 손실:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
연속 최대 이익:
13 (4 562.27 USD)
연속 최대 이익:
4 562.27 USD (13)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.53
롱(주식매수):
85 (75.22%)
숏(주식차입매도):
28 (24.78%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-47.24 USD
평균 이익:
240.55 USD
평균 손실:
-329.98 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 102.08 USD)
연속 최대 손실:
-4 376.11 USD (5)
월별 성장률:
1.51%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 893.45 USD
최대한의:
10 048.67 USD (5.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 228.76 USD
최악의 거래: -1 392 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4 562.27 USD
연속 최대 손실: -3 102.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오