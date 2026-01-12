SinaisSeções
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
56 (49.55%)
Negociações com perda:
57 (50.44%)
Melhor negociação:
1 228.76 USD
Pior negociação:
-1 391.84 USD
Lucro bruto:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Perda bruta:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (4 562.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 562.27 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.53
Negociações longas:
85 (75.22%)
Negociações curtas:
28 (24.78%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-47.24 USD
Lucro médio:
240.55 USD
Perda média:
-329.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 102.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 376.11 USD (5)
Crescimento mensal:
1.51%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 893.45 USD
Máximo:
10 048.67 USD (5.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 228.76 USD
Pior negociação: -1 392 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 562.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 102.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
