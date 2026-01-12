- Crescimento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
56 (49.55%)
Negociações com perda:
57 (50.44%)
Melhor negociação:
1 228.76 USD
Pior negociação:
-1 391.84 USD
Lucro bruto:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Perda bruta:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (4 562.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 562.27 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.53
Negociações longas:
85 (75.22%)
Negociações curtas:
28 (24.78%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-47.24 USD
Lucro médio:
240.55 USD
Perda média:
-329.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 102.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 376.11 USD (5)
Crescimento mensal:
1.51%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 893.45 USD
Máximo:
10 048.67 USD (5.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 228.76 USD
Pior negociação: -1 392 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 562.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 102.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
