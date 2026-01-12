СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prop firm 200k
Xiaoming Fang

Prop firm 200k

Xiaoming Fang
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server4
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
56 (49.55%)
Убыточных трейдов:
57 (50.44%)
Лучший трейд:
1 228.76 USD
Худший трейд:
-1 391.84 USD
Общая прибыль:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Общий убыток:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 562.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 562.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
85 (75.22%)
Коротких трейдов:
28 (24.78%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-47.24 USD
Средняя прибыль:
240.55 USD
Средний убыток:
-329.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 102.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 376.11 USD (5)
Прирост в месяц:
1.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 893.45 USD
Максимальная:
10 048.67 USD (5.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 63
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -339
XAUUSD -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 415
XAUUSD -22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 228.76 USD
Худший трейд: -1 392 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 562.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 102.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
