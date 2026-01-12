- Прирост
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
56 (49.55%)
Убыточных трейдов:
57 (50.44%)
Лучший трейд:
1 228.76 USD
Худший трейд:
-1 391.84 USD
Общая прибыль:
13 470.57 USD (42 190 pips)
Общий убыток:
-18 809.05 USD (64 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 562.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 562.27 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
85 (75.22%)
Коротких трейдов:
28 (24.78%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-47.24 USD
Средняя прибыль:
240.55 USD
Средний убыток:
-329.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 102.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 376.11 USD (5)
Прирост в месяц:
1.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 893.45 USD
Максимальная:
10 048.67 USD (5.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|63
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-339
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|415
|XAUUSD
|-22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +1 228.76 USD
Худший трейд: -1 392 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 562.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 102.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
