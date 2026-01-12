- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
119 (68.78%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (31.21%)
En iyi işlem:
12.90 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Brüt zarar:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (23.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
31.30%
Maks. mevduat yükü:
0.34%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
117 (67.63%)
Satış işlemleri:
56 (32.37%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.66 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
40.66 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.71% (40.66 USD)
Varlığa göre:
0.13% (0.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.90 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6984
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
