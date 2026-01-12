SinyallerBölümler
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
119 (68.78%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (31.21%)
En iyi işlem:
12.90 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Brüt zarar:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (23.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
31.30%
Maks. mevduat yükü:
0.34%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
117 (67.63%)
Satış işlemleri:
56 (32.37%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.66 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
40.66 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.71% (40.66 USD)
Varlığa göre:
0.13% (0.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.90 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6984
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
75 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
