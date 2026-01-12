- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
119 (68.78%)
Loss Trade:
54 (31.21%)
Best Trade:
12.90 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Perdita lorda:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (23.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
31.30%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
117 (67.63%)
Short Trade:
56 (32.37%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.66 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.57 USD
Massimale:
40.66 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.71% (40.66 USD)
Per equità:
0.13% (0.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.90 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.66 USD
Massima perdita consecutiva: -40.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6984
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
