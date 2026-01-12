SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
119 (68.78%)
Loss Trade:
54 (31.21%)
Best Trade:
12.90 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Perdita lorda:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (23.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
31.30%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
117 (67.63%)
Short Trade:
56 (32.37%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.66 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.57 USD
Massimale:
40.66 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.71% (40.66 USD)
Per equità:
0.13% (0.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.90 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +23.66 USD
Massima perdita consecutiva: -40.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6984
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
Non ci sono recensioni
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Super Trend Reverse Grid
30USD al mese
21%
0
0
USD
500
USD
14
57%
173
68%
31%
1.67
0.61
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.