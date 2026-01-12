SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
119 (68.78%)
Perte trades:
54 (31.21%)
Meilleure transaction:
12.90 USD
Pire transaction:
-11.97 USD
Bénéfice brut:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Perte brute:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (23.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
31.30%
Charge de dépôt maximale:
0.34%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
117 (67.63%)
Courts trades:
56 (32.37%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
2.18 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-40.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.66 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.57 USD
Maximal:
40.66 USD (6.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.71% (40.66 USD)
Par fonds propres:
0.13% (0.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.90 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +23.66 USD
Perte consécutive maximale: -40.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6984
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
Aucun avis
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Super Trend Reverse Grid
30 USD par mois
21%
0
0
USD
500
USD
14
57%
173
68%
31%
1.67
0.61
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.