Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
119 (68.78%)
Verlusttrades:
54 (31.21%)
Bester Trade:
12.90 USD
Schlechtester Trade:
-11.97 USD
Bruttoprofit:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Bruttoverlust:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (23.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.20 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
50.93%
Max deposit load:
0.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
117 (67.63%)
Short-Positionen:
56 (32.37%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-40.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.66 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
57%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.57 USD
Maximaler:
40.66 USD (6.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.71% (40.66 USD)
Kapital:
2.26% (11.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.90 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6986
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
noch 75 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
