- 자본
- 축소
트레이드:
173
이익 거래:
119 (68.78%)
손실 거래:
54 (31.21%)
최고의 거래:
12.90 USD
최악의 거래:
-11.97 USD
총 수익:
260.01 USD (2 553 134 pips)
총 손실:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
연속 최대 이익:
10 (23.66 USD)
연속 최대 이익:
26.20 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
125 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
117 (67.63%)
숏(주식차입매도):
56 (32.37%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
8 (-40.66 USD)
연속 최대 손실:
-40.66 USD (8)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
57%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.57 USD
최대한의:
40.66 USD (6.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.71% (40.66 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.90 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23.66 USD
연속 최대 손실: -40.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6984
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
리뷰 없음