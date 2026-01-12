시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 리뷰
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
173
이익 거래:
119 (68.78%)
손실 거래:
54 (31.21%)
최고의 거래:
12.90 USD
최악의 거래:
-11.97 USD
총 수익:
260.01 USD (2 553 134 pips)
총 손실:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
연속 최대 이익:
10 (23.66 USD)
연속 최대 이익:
26.20 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
125 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
117 (67.63%)
숏(주식차입매도):
56 (32.37%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
8 (-40.66 USD)
연속 최대 손실:
-40.66 USD (8)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
57%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.57 USD
최대한의:
40.66 USD (6.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.71% (40.66 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.90 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23.66 USD
연속 최대 손실: -40.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6984
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
75 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오