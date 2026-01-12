- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
119 (68.78%)
亏损交易:
54 (31.21%)
最好交易:
12.90 USD
最差交易:
-11.97 USD
毛利:
260.01 USD (2 553 134 pips)
毛利亏损:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
最大连续赢利:
10 (23.66 USD)
最大连续盈利:
26.20 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
50.93%
最大入金加载:
0.35%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.58
长期交易:
117 (67.63%)
短期交易:
56 (32.37%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
2.18 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
8 (-40.66 USD)
最大连续亏损:
-40.66 USD (8)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
6.57 USD
最大值:
40.66 USD (6.73%)
相对跌幅:
结余:
6.71% (40.66 USD)
净值:
2.26% (11.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.90 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.66 USD
最大连续亏损: -40.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6985
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
14
57%
173
68%
51%
1.67
0.61
USD
USD
7%
1:500