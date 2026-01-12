信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
173
盈利交易:
119 (68.78%)
亏损交易:
54 (31.21%)
最好交易:
12.90 USD
最差交易:
-11.97 USD
毛利:
260.01 USD (2 553 134 pips)
毛利亏损:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
最大连续赢利:
10 (23.66 USD)
最大连续盈利:
26.20 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
50.93%
最大入金加载:
0.35%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.58
长期交易:
117 (67.63%)
短期交易:
56 (32.37%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
2.18 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
8 (-40.66 USD)
最大连续亏损:
-40.66 USD (8)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
6.57 USD
最大值:
40.66 USD (6.73%)
相对跌幅:
结余:
6.71% (40.66 USD)
净值:
2.26% (11.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.90 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.66 USD
最大连续亏损: -40.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6985
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
75 更多...
没有评论
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
