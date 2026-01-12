SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Super Trend
Oezkan Kahveci

Super Trend

Oezkan Kahveci
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
119 (68.78%)
Negociações com perda:
54 (31.21%)
Melhor negociação:
12.90 USD
Pior negociação:
-11.97 USD
Lucro bruto:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Perda bruta:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (23.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
69.14%
Depósito máximo carregado:
0.35%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.58
Negociações longas:
117 (67.63%)
Negociações curtas:
56 (32.37%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-40.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.66 USD (8)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.57 USD
Máximo:
40.66 USD (6.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.71% (40.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.26% (11.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.90 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23.66 USD
Máxima perda consecutiva: -40.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.71 × 6993
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
