Negociações:
173
Negociações com lucro:
119 (68.78%)
Negociações com perda:
54 (31.21%)
Melhor negociação:
12.90 USD
Pior negociação:
-11.97 USD
Lucro bruto:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Perda bruta:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (23.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
69.14%
Depósito máximo carregado:
0.35%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.58
Negociações longas:
117 (67.63%)
Negociações curtas:
56 (32.37%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-40.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.66 USD (8)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.57 USD
Máximo:
40.66 USD (6.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.71% (40.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.26% (11.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.90 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23.66 USD
Máxima perda consecutiva: -40.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.71 × 6993
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
75 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
14
57%
173
68%
69%
1.67
0.61
USD
USD
7%
1:500