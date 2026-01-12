SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
173
Transacciones Rentables:
119 (68.78%)
Transacciones Irrentables:
54 (31.21%)
Mejor transacción:
12.90 USD
Peor transacción:
-11.97 USD
Beneficio Bruto:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Pérdidas Brutas:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (23.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
31.30%
Carga máxima del depósito:
0.34%
Último trade:
41 minutos
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.58
Transacciones Largas:
117 (67.63%)
Transacciones Cortas:
56 (32.37%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
2.18 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-40.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.66 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
57%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.57 USD
Máxima:
40.66 USD (6.73%)
Reducción relativa:
De balance:
6.71% (40.66 USD)
De fondos:
0.13% (0.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.90 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +23.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6984
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
otros 75...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Super Trend Reverse Grid
30 USD al mes
21%
0
0
USD
500
USD
14
57%
173
68%
31%
1.67
0.61
USD
7%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.