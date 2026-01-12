いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real18 0.00 × 2 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OxSecurities-Live 0.50 × 2 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 Axiory-Live 1.63 × 83 ICMarketsSC-MT5-2 1.70 × 6986 itexsys-Platform 1.80 × 5 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 26 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICTrading-MT5-4 2.49 × 107 ICMarketsSC-MT5 2.82 × 206 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.89 × 89 Eightcap-Live 3.00 × 3 Exness-MT5Real7 3.02 × 98 75 より多く...