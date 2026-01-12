- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
119 (68.78%)
損失トレード:
54 (31.21%)
ベストトレード:
12.90 USD
最悪のトレード:
-11.97 USD
総利益:
260.01 USD (2 553 134 pips)
総損失:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
最大連続の勝ち:
10 (23.66 USD)
最大連続利益:
26.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
50.93%
最大入金額:
0.35%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.58
長いトレード:
117 (67.63%)
短いトレード:
56 (32.37%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
2.18 USD
平均損失:
-2.87 USD
最大連続の負け:
8 (-40.66 USD)
最大連続損失:
-40.66 USD (8)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.57 USD
最大の:
40.66 USD (6.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.71% (40.66 USD)
エクイティによる:
2.26% (11.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.90 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23.66 USD
最大連続損失: -40.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6986
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
レビューなし
