Oezkan Kahveci

Super Trend Reverse Grid

Oezkan Kahveci
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
119 (68.78%)
Убыточных трейдов:
54 (31.21%)
Лучший трейд:
12.90 USD
Худший трейд:
-11.97 USD
Общая прибыль:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Общий убыток:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
50.93%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.58
Длинных трейдов:
117 (67.63%)
Коротких трейдов:
56 (32.37%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-40.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.66 USD (8)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.57 USD
Максимальная:
40.66 USD (6.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.71% (40.66 USD)
По эквити:
2.26% (11.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 152
XAUUSD 8
AUDCAD 8
AUDNZD 3
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 107
XAUUSD 5
AUDCAD -6
AUDNZD 0
NZDCAD 0
USDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 441
AUDCAD -872
AUDNZD -38
NZDCAD -14
USDCAD -8
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.90 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.66 USD
Макс. убыток в серии: -40.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.70 × 6986
itexsys-Platform
1.80 × 5
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICTrading-MT5-4
2.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 206
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
еще 75...
Нет отзывов
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 125 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.