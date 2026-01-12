- Прирост
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
119 (68.78%)
Убыточных трейдов:
54 (31.21%)
Лучший трейд:
12.90 USD
Худший трейд:
-11.97 USD
Общая прибыль:
260.01 USD (2 553 134 pips)
Общий убыток:
-155.23 USD (1 482 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (23.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
50.93%
Макс. загрузка депозита:
0.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.58
Длинных трейдов:
117 (67.63%)
Коротких трейдов:
56 (32.37%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-40.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.66 USD (8)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.57 USD
Максимальная:
40.66 USD (6.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.71% (40.66 USD)
По эквити:
2.26% (11.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|152
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|-6
|AUDNZD
|0
|NZDCAD
|0
|USDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|441
|AUDCAD
|-872
|AUDNZD
|-38
|NZDCAD
|-14
|USDCAD
|-8
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.90 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.66 USD
Макс. убыток в серии: -40.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.70 × 6986
|
itexsys-Platform
|1.80 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|2.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 206
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
Нет отзывов
