İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
135 (79.88%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (20.12%)
En iyi işlem:
64.03 USD
En kötü işlem:
-58.02 USD
Brüt kâr:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Brüt zarar:
-327.41 USD (5 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (115.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.70 USD (14)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.33
Alış işlemleri:
94 (55.62%)
Satış işlemleri:
75 (44.38%)
Kâr faktörü:
4.70
Beklenen getiri:
7.18 USD
Ortalama kâr:
11.41 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.14 USD (2)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.14 USD (2.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.03 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok