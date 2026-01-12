- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
135 (79.88%)
亏损交易:
34 (20.12%)
最好交易:
64.03 USD
最差交易:
-58.02 USD
毛利:
1 540.07 USD (28 788 pips)
毛利亏损:
-327.41 USD (5 213 pips)
最大连续赢利:
18 (115.59 USD)
最大连续盈利:
183.70 USD (14)
夏普比率:
0.50
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.33
长期交易:
94 (55.62%)
短期交易:
75 (44.38%)
利润因子:
4.70
预期回报:
7.18 USD
平均利润:
11.41 USD
平均损失:
-9.63 USD
最大连续失误:
3 (-2.82 USD)
最大连续亏损:
-66.14 USD (2)
每月增长:
5.65%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
66.14 USD (2.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.03 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +115.59 USD
最大连续亏损: -2.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论