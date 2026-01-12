- Crescimento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
135 (79.88%)
Negociações com perda:
34 (20.12%)
Melhor negociação:
64.03 USD
Pior negociação:
-58.02 USD
Lucro bruto:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Perda bruta:
-327.41 USD (5 213 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (115.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.70 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.33
Negociações longas:
94 (55.62%)
Negociações curtas:
75 (44.38%)
Fator de lucro:
4.70
Valor esperado:
7.18 USD
Lucro médio:
11.41 USD
Perda média:
-9.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.14 USD (2)
Crescimento mensal:
5.65%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
66.14 USD (2.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.03 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +115.59 USD
Máxima perda consecutiva: -2.82 USD
