Phan Thanh Tai

AUDCAD SPEED

Phan Thanh Tai
0 comentários
53 semanas
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
135 (79.88%)
Negociações com perda:
34 (20.12%)
Melhor negociação:
64.03 USD
Pior negociação:
-58.02 USD
Lucro bruto:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Perda bruta:
-327.41 USD (5 213 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (115.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.70 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.33
Negociações longas:
94 (55.62%)
Negociações curtas:
75 (44.38%)
Fator de lucro:
4.70
Valor esperado:
7.18 USD
Lucro médio:
11.41 USD
Perda média:
-9.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.14 USD (2)
Crescimento mensal:
5.65%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
66.14 USD (2.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD.f 77
AUDCAD.f 47
AUDCHF.f 20
NZDCHF.f 14
EURCHF.f 9
XAUUSD.f 1
AUDNZD.f 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD.f 715
AUDCAD.f 274
AUDCHF.f 76
NZDCHF.f 82
EURCHF.f 49
XAUUSD.f 2
AUDNZD.f 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD.f 12K
AUDCAD.f 6.3K
AUDCHF.f 2.4K
NZDCHF.f 1.5K
EURCHF.f 1K
XAUUSD.f 29
AUDNZD.f 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.03 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +115.59 USD
Máxima perda consecutiva: -2.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

