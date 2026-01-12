- Прирост
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
135 (79.88%)
Убыточных трейдов:
34 (20.12%)
Лучший трейд:
64.03 USD
Худший трейд:
-58.02 USD
Общая прибыль:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Общий убыток:
-327.41 USD (5 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (115.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.70 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.33
Длинных трейдов:
94 (55.62%)
Коротких трейдов:
75 (44.38%)
Профит фактор:
4.70
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
11.41 USD
Средний убыток:
-9.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.14 USD (2)
Прирост в месяц:
5.65%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.14 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +64.03 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +115.59 USD
Макс. убыток в серии: -2.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
