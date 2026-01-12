СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AUDCAD SPEED
Phan Thanh Tai

AUDCAD SPEED

Phan Thanh Tai
0 отзывов
53 недели
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
135 (79.88%)
Убыточных трейдов:
34 (20.12%)
Лучший трейд:
64.03 USD
Худший трейд:
-58.02 USD
Общая прибыль:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Общий убыток:
-327.41 USD (5 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (115.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.70 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.33
Длинных трейдов:
94 (55.62%)
Коротких трейдов:
75 (44.38%)
Профит фактор:
4.70
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
11.41 USD
Средний убыток:
-9.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.14 USD (2)
Прирост в месяц:
5.65%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.14 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.f 77
AUDCAD.f 47
AUDCHF.f 20
NZDCHF.f 14
EURCHF.f 9
XAUUSD.f 1
AUDNZD.f 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.f 715
AUDCAD.f 274
AUDCHF.f 76
NZDCHF.f 82
EURCHF.f 49
XAUUSD.f 2
AUDNZD.f 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.f 12K
AUDCAD.f 6.3K
AUDCHF.f 2.4K
NZDCHF.f 1.5K
EURCHF.f 1K
XAUUSD.f 29
AUDNZD.f 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.03 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +115.59 USD
Макс. убыток в серии: -2.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

