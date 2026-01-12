- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
135 (79.88%)
손실 거래:
34 (20.12%)
최고의 거래:
64.03 USD
최악의 거래:
-58.02 USD
총 수익:
1 540.07 USD (28 788 pips)
총 손실:
-327.41 USD (5 213 pips)
연속 최대 이익:
18 (115.59 USD)
연속 최대 이익:
183.70 USD (14)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.33
롱(주식매수):
94 (55.62%)
숏(주식차입매도):
75 (44.38%)
수익 요인:
4.70
기대수익:
7.18 USD
평균 이익:
11.41 USD
평균 손실:
-9.63 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.82 USD)
연속 최대 손실:
-66.14 USD (2)
월별 성장률:
5.65%
연간 예측:
68.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
66.14 USD (2.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.36% (66.14 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.03 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +115.59 USD
연속 최대 손실: -2.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음