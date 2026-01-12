- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
169
利益トレード:
135 (79.88%)
損失トレード:
34 (20.12%)
ベストトレード:
64.03 USD
最悪のトレード:
-58.02 USD
総利益:
1 540.07 USD (28 788 pips)
総損失:
-327.41 USD (5 213 pips)
最大連続の勝ち:
18 (115.59 USD)
最大連続利益:
183.70 USD (14)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.33
長いトレード:
94 (55.62%)
短いトレード:
75 (44.38%)
プロフィットファクター:
4.70
期待されたペイオフ:
7.18 USD
平均利益:
11.41 USD
平均損失:
-9.63 USD
最大連続の負け:
3 (-2.82 USD)
最大連続損失:
-66.14 USD (2)
月間成長:
5.65%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
66.14 USD (2.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.03 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +115.59 USD
最大連続損失: -2.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし