Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
135 (79.88%)
Transacciones Irrentables:
34 (20.12%)
Mejor transacción:
64.03 USD
Peor transacción:
-58.02 USD
Beneficio Bruto:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Pérdidas Brutas:
-327.41 USD (5 213 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (115.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
183.70 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.33
Transacciones Largas:
94 (55.62%)
Transacciones Cortas:
75 (44.38%)
Factor de Beneficio:
4.70
Beneficio Esperado:
7.18 USD
Beneficio medio:
11.41 USD
Pérdidas medias:
-9.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.14 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.65%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
66.14 USD (2.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +64.03 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +115.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
