SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AUDCAD SPEED
Phan Thanh Tai

AUDCAD SPEED

Phan Thanh Tai
0 Bewertungen
53 Wochen
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
135 (79.88%)
Verlusttrades:
34 (20.12%)
Bester Trade:
64.03 USD
Schlechtester Trade:
-58.02 USD
Bruttoprofit:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Bruttoverlust:
-327.41 USD (5 213 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (115.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.70 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.33
Long-Positionen:
94 (55.62%)
Short-Positionen:
75 (44.38%)
Profit-Faktor:
4.70
Mathematische Gewinnerwartung:
7.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.14 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.65%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
66.14 USD (2.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD.f 77
AUDCAD.f 47
AUDCHF.f 20
NZDCHF.f 14
EURCHF.f 9
XAUUSD.f 1
AUDNZD.f 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD.f 715
AUDCAD.f 274
AUDCHF.f 76
NZDCHF.f 82
EURCHF.f 49
XAUUSD.f 2
AUDNZD.f 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD.f 12K
AUDCAD.f 6.3K
AUDCHF.f 2.4K
NZDCHF.f 1.5K
EURCHF.f 1K
XAUUSD.f 29
AUDNZD.f 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.03 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +115.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen