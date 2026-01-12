- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
135 (79.88%)
Verlusttrades:
34 (20.12%)
Bester Trade:
64.03 USD
Schlechtester Trade:
-58.02 USD
Bruttoprofit:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Bruttoverlust:
-327.41 USD (5 213 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (115.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.70 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.33
Long-Positionen:
94 (55.62%)
Short-Positionen:
75 (44.38%)
Profit-Faktor:
4.70
Mathematische Gewinnerwartung:
7.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.14 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.65%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
66.14 USD (2.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD.f
|77
|AUDCAD.f
|47
|AUDCHF.f
|20
|NZDCHF.f
|14
|EURCHF.f
|9
|XAUUSD.f
|1
|AUDNZD.f
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD.f
|715
|AUDCAD.f
|274
|AUDCHF.f
|76
|NZDCHF.f
|82
|EURCHF.f
|49
|XAUUSD.f
|2
|AUDNZD.f
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD.f
|12K
|AUDCAD.f
|6.3K
|AUDCHF.f
|2.4K
|NZDCHF.f
|1.5K
|EURCHF.f
|1K
|XAUUSD.f
|29
|AUDNZD.f
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +64.03 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +115.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen