Phan Thanh Tai

AUDCAD SPEED

Phan Thanh Tai
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
135 (79.88%)
Loss Trade:
34 (20.12%)
Best Trade:
64.03 USD
Worst Trade:
-58.02 USD
Profitto lordo:
1 540.07 USD (28 788 pips)
Perdita lorda:
-327.41 USD (5 213 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (115.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.70 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.33
Long Trade:
94 (55.62%)
Short Trade:
75 (44.38%)
Fattore di profitto:
4.70
Profitto previsto:
7.18 USD
Profitto medio:
11.41 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.14 USD (2)
Crescita mensile:
5.65%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.14 USD (2.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.f 77
AUDCAD.f 47
AUDCHF.f 20
NZDCHF.f 14
EURCHF.f 9
XAUUSD.f 1
AUDNZD.f 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.f 715
AUDCAD.f 274
AUDCHF.f 76
NZDCHF.f 82
EURCHF.f 49
XAUUSD.f 2
AUDNZD.f 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.f 12K
AUDCAD.f 6.3K
AUDCHF.f 2.4K
NZDCHF.f 1.5K
EURCHF.f 1K
XAUUSD.f 29
AUDNZD.f 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.03 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.59 USD
Massima perdita consecutiva: -2.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
