İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
500 (77.39%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (22.60%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-33.03 USD
Brüt kâr:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Brüt zarar:
-721.31 USD (66 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (65.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
513 (79.41%)
Satış işlemleri:
133 (20.59%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-4.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-93.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.67 USD (7)
Aylık büyüme:
2.41%
Yıllık tahmin:
29.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
170.17 USD (25.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.28% (170.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +65.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
