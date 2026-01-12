SinyallerBölümler
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
500 (77.39%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (22.60%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-33.03 USD
Brüt kâr:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Brüt zarar:
-721.31 USD (66 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (65.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.37 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
513 (79.41%)
Satış işlemleri:
133 (20.59%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-4.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-93.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.67 USD (7)
Aylık büyüme:
2.41%
Yıllık tahmin:
29.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
170.17 USD (25.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.28% (170.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +65.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
