- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
646
Gewinntrades:
500 (77.39%)
Verlusttrades:
146 (22.60%)
Bester Trade:
19.62 USD
Schlechtester Trade:
-33.03 USD
Bruttoprofit:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Bruttoverlust:
-721.31 USD (66 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (65.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.37 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
513 (79.41%)
Short-Positionen:
133 (20.59%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-93.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.67 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.41%
Jahresprognose:
29.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
170.17 USD (25.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.28% (170.24 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.62 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
