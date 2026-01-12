SignaleKategorien
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 Bewertungen
42 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
646
Gewinntrades:
500 (77.39%)
Verlusttrades:
146 (22.60%)
Bester Trade:
19.62 USD
Schlechtester Trade:
-33.03 USD
Bruttoprofit:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Bruttoverlust:
-721.31 USD (66 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (65.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.37 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
513 (79.41%)
Short-Positionen:
133 (20.59%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-93.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-93.67 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.41%
Jahresprognose:
29.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
170.17 USD (25.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.28% (170.24 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.62 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
Keine Bewertungen
