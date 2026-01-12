시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLD SPEED
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 리뷰
안정성
42
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
646
이익 거래:
500 (77.39%)
손실 거래:
146 (22.60%)
최고의 거래:
19.62 USD
최악의 거래:
-33.03 USD
총 수익:
1 067.37 USD (108 513 pips)
총 손실:
-721.31 USD (66 607 pips)
연속 최대 이익:
27 (65.02 USD)
연속 최대 이익:
69.37 USD (17)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
513 (79.41%)
숏(주식차입매도):
133 (20.59%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
2.13 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-93.42 USD)
연속 최대 손실:
-93.67 USD (7)
월별 성장률:
2.41%
연간 예측:
29.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
170.17 USD (25.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.28% (170.24 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.62 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +65.02 USD
연속 최대 손실: -93.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
35 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오