- 자본
- 축소
트레이드:
646
이익 거래:
500 (77.39%)
손실 거래:
146 (22.60%)
최고의 거래:
19.62 USD
최악의 거래:
-33.03 USD
총 수익:
1 067.37 USD (108 513 pips)
총 손실:
-721.31 USD (66 607 pips)
연속 최대 이익:
27 (65.02 USD)
연속 최대 이익:
69.37 USD (17)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
513 (79.41%)
숏(주식차입매도):
133 (20.59%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
2.13 USD
평균 손실:
-4.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-93.42 USD)
연속 최대 손실:
-93.67 USD (7)
월별 성장률:
2.41%
연간 예측:
29.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
170.17 USD (25.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.28% (170.24 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
리뷰 없음