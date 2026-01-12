シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD SPEED
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
レビュー0件
42週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
646
利益トレード:
500 (77.39%)
損失トレード:
146 (22.60%)
ベストトレード:
19.62 USD
最悪のトレード:
-33.03 USD
総利益:
1 067.37 USD (108 513 pips)
総損失:
-721.31 USD (66 607 pips)
最大連続の勝ち:
27 (65.02 USD)
最大連続利益:
69.37 USD (17)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
513 (79.41%)
短いトレード:
133 (20.59%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-4.94 USD
最大連続の負け:
11 (-93.42 USD)
最大連続損失:
-93.67 USD (7)
月間成長:
2.41%
年間予想:
29.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
170.17 USD (25.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.28% (170.24 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.62 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +65.02 USD
最大連続損失: -93.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
35 より多く...
レビューなし
