- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
646
利益トレード:
500 (77.39%)
損失トレード:
146 (22.60%)
ベストトレード:
19.62 USD
最悪のトレード:
-33.03 USD
総利益:
1 067.37 USD (108 513 pips)
総損失:
-721.31 USD (66 607 pips)
最大連続の勝ち:
27 (65.02 USD)
最大連続利益:
69.37 USD (17)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
513 (79.41%)
短いトレード:
133 (20.59%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-4.94 USD
最大連続の負け:
11 (-93.42 USD)
最大連続損失:
-93.67 USD (7)
月間成長:
2.41%
年間予想:
29.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
170.17 USD (25.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.28% (170.24 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.62 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +65.02 USD
最大連続損失: -93.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
