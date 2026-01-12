- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
646
Прибыльных трейдов:
500 (77.39%)
Убыточных трейдов:
146 (22.60%)
Лучший трейд:
19.62 USD
Худший трейд:
-33.03 USD
Общая прибыль:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Общий убыток:
-721.31 USD (66 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (65.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.37 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
513 (79.41%)
Коротких трейдов:
133 (20.59%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-4.94 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-93.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.67 USD (7)
Прирост в месяц:
2.41%
Годовой прогноз:
29.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
170.17 USD (25.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.28% (170.24 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.62 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +65.02 USD
Макс. убыток в серии: -93.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
еще 35...
