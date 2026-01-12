СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD SPEED
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
646
Прибыльных трейдов:
500 (77.39%)
Убыточных трейдов:
146 (22.60%)
Лучший трейд:
19.62 USD
Худший трейд:
-33.03 USD
Общая прибыль:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Общий убыток:
-721.31 USD (66 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (65.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.37 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
513 (79.41%)
Коротких трейдов:
133 (20.59%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-4.94 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-93.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.67 USD (7)
Прирост в месяц:
2.41%
Годовой прогноз:
29.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
170.17 USD (25.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.28% (170.24 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.62 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +65.02 USD
Макс. убыток в серии: -93.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
еще 35...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика