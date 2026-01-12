SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD SPEED
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
500 (77.39%)
Loss Trade:
146 (22.60%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-33.03 USD
Profitto lordo:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Perdita lorda:
-721.31 USD (66 607 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (65.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
513 (79.41%)
Short Trade:
133 (20.59%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-4.94 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-93.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.67 USD (7)
Crescita mensile:
2.41%
Previsione annuale:
29.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
170.17 USD (25.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.28% (170.24 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +65.02 USD
Massima perdita consecutiva: -93.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
35 più
Non ci sono recensioni
