- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
646
盈利交易:
500 (77.39%)
亏损交易:
146 (22.60%)
最好交易:
19.62 USD
最差交易:
-33.03 USD
毛利:
1 067.37 USD (108 513 pips)
毛利亏损:
-721.31 USD (66 607 pips)
最大连续赢利:
27 (65.02 USD)
最大连续盈利:
69.37 USD (17)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.03
长期交易:
513 (79.41%)
短期交易:
133 (20.59%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
2.13 USD
平均损失:
-4.94 USD
最大连续失误:
11 (-93.42 USD)
最大连续亏损:
-93.67 USD (7)
每月增长:
2.41%
年度预测:
29.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
170.17 USD (25.31%)
相对跌幅:
结余:
26.28% (170.24 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.62 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +65.02 USD
最大连续亏损: -93.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
没有评论