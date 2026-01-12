- Crescimento
Negociações:
646
Negociações com lucro:
500 (77.39%)
Negociações com perda:
146 (22.60%)
Melhor negociação:
19.62 USD
Pior negociação:
-33.03 USD
Lucro bruto:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Perda bruta:
-721.31 USD (66 607 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (65.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.37 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
513 (79.41%)
Negociações curtas:
133 (20.59%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-4.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-93.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.67 USD (7)
Crescimento mensal:
2.41%
Previsão anual:
29.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
170.17 USD (25.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.28% (170.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.62 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +65.02 USD
Máxima perda consecutiva: -93.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Eightcap-Live
|3.60 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.77 × 2763
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
OxSecurities-Live
|5.94 × 125
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
