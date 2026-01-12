SinaisSeções
Phan Thanh Tai

GOLD SPEED

Phan Thanh Tai
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 74%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
646
Negociações com lucro:
500 (77.39%)
Negociações com perda:
146 (22.60%)
Melhor negociação:
19.62 USD
Pior negociação:
-33.03 USD
Lucro bruto:
1 067.37 USD (108 513 pips)
Perda bruta:
-721.31 USD (66 607 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (65.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.37 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
513 (79.41%)
Negociações curtas:
133 (20.59%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-4.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-93.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.67 USD (7)
Crescimento mensal:
2.41%
Previsão anual:
29.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
170.17 USD (25.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.28% (170.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.62 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +65.02 USD
Máxima perda consecutiva: -93.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Eightcap-Live
3.60 × 5
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.29 × 72
RoboForex-ECN
4.77 × 2763
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
OxSecurities-Live
5.94 × 125
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
35 mais ...
