Bu XAUUSD (Altın) sinyal botu, sabit 11 pip stop loss kullanır ve 10RR–20RR arası yüksek risk/ödül oranına sahip işlemleri hedefler.

Sabit bir take profit yoktur; bunun yerine bot, fiyat işlem yönünde ilerledikçe stop loss’u dinamik olarak hareket ettirerek kârı güvence altına alır.

Strateji, Altın piyasasındaki güçlü momentumu yakalamak, aynı zamanda sermayeyi korumak ve kazanan işlemleri maksimize etmek için tasarlanmıştır.

Odak noktası hassas girişler, disiplinli risk yönetimi ve kârı koşmasına izin vermektir.