Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
42 (53.16%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (46.84%)
En iyi işlem:
1 144.26 USD
En kötü işlem:
-223.02 USD
Brüt kâr:
4 934.64 USD (89 952 pips)
Brüt zarar:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 028.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 028.01 USD (7)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
1.91%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.40
Alış işlemleri:
78 (98.73%)
Satış işlemleri:
1 (1.27%)
Kâr faktörü:
3.47
Beklenen getiri:
44.45 USD
Ortalama kâr:
117.49 USD
Ortalama zarar:
-38.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-357.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-454.21 USD (4)
Aylık büyüme:
450.23%
Yıllık tahmin:
5 462.75%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.28 USD
Maksimum:
549.08 USD (13.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.25% (396.80 USD)
Varlığa göre:
0.67% (12.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 144.26 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 028.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -357.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu XAUUSD (Altın) sinyal botu, sabit 11 pip stop loss kullanır ve 10RR–20RR arası yüksek risk/ödül oranına sahip işlemleri hedefler.
Sabit bir take profit yoktur; bunun yerine bot, fiyat işlem yönünde ilerledikçe stop loss’u dinamik olarak hareket ettirerek kârı güvence altına alır.

Strateji, Altın piyasasındaki güçlü momentumu yakalamak, aynı zamanda sermayeyi korumak ve kazanan işlemleri maksimize etmek için tasarlanmıştır.
Odak noktası hassas girişler, disiplinli risk yönetimi ve kârı koşmasına izin vermektir.


İnceleme yok
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.