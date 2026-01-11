Dieser XAUUSD-Signalbot (Gold) verwendet einen festen Stop-Loss von 11 Pips und zielt auf hohe Chancen-Risiko-Verhältnisse von 10RR bis 20RR ab.

Es gibt kein festes Take-Profit-Ziel — stattdessen passt der Bot den Stop-Loss dynamisch an, um Gewinne zu sichern, während sich der Preis in Handelsrichtung bewegt.

Die Strategie ist darauf ausgelegt, starke Momentum-Bewegungen im Goldmarkt zu nutzen und gleichzeitig Kapital zu schützen und Gewinntrades zu maximieren.

Der Fokus liegt auf präzisen Einstiegen, diszipliniertem Risikomanagement und dem Laufenlassen von Gewinnen.