SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Empire Signals
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
42 (53.16%)
Verlusttrades:
37 (46.84%)
Bester Trade:
1 144.26 USD
Schlechtester Trade:
-223.02 USD
Bruttoprofit:
4 934.64 USD (89 952 pips)
Bruttoverlust:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (2 028.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 028.01 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
99.19%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.40
Long-Positionen:
78 (98.73%)
Short-Positionen:
1 (1.27%)
Profit-Faktor:
3.47
Mathematische Gewinnerwartung:
44.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
117.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-357.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-454.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
450.23%
Jahresprognose:
5 462.75%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.28 USD
Maximaler:
549.08 USD (13.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.25% (396.80 USD)
Kapital:
0.67% (12.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 144.26 USD
Schlechtester Trade: -223 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 028.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -357.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dieser XAUUSD-Signalbot (Gold) verwendet einen festen Stop-Loss von 11 Pips und zielt auf hohe Chancen-Risiko-Verhältnisse von 10RR bis 20RR ab.
Es gibt kein festes Take-Profit-Ziel — stattdessen passt der Bot den Stop-Loss dynamisch an, um Gewinne zu sichern, während sich der Preis in Handelsrichtung bewegt.

Die Strategie ist darauf ausgelegt, starke Momentum-Bewegungen im Goldmarkt zu nutzen und gleichzeitig Kapital zu schützen und Gewinntrades zu maximieren.
Der Fokus liegt auf präzisen Einstiegen, diszipliniertem Risikomanagement und dem Laufenlassen von Gewinnen.


Keine Bewertungen
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Empire Signals
100 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
2K
USD
14
77%
79
53%
99%
3.46
44.45
USD
38%
1:500
